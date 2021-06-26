В Москве зафиксирована рекордная жара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в Москве достигла рекордных 33 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

Зафиксирована температура 33,6 градуса, выше уже не будет, — произнёс он.

Это на 0,8 градуса выше предыдущего рекорда, когда температура в столице составила 32,8 градуса за 11:00 мск.​

Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве значительно понизится со вторника, 29 июня. В этот день ожидается от 24 до 29 градусов тепла, а на следующий день — не выше 26 градусов.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на территории России июль начнётся с аномально тёплой погоды. Особенно это будет заметно в Якутии, на Урале и в Поволжье.