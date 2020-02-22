Метеобюро Москвы зафиксировало очередной температурный рекорд в столице. Воздух прогрелся до плюс 6,7 градуса.
Сегодня был побит температурный рекорд дня, установленный 22 февраля 1990 года. Тогда в Москве было зафиксировано плюс 6,6 градуса, — рассказал представитель ведомства.
Пятый день подряд специалисты фиксируют рекордные значения,
Как писал NEWS.ru, в День защитника Отечества, 23 февраля, погода резко ухудшится. На территории европейской части России будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и облачность. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Эксперт отметил, что в настоящее время европейская часть России остаётся под воздействием антициклона, поэтому на улице стоит почти весенняя погода.
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