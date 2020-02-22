https://static.news.ru/photo/3550ce8e-55a9-11ea-81a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Метеобюро Москвы зафиксировало очередной температурный рекорд в столице. Воздух прогрелся до плюс 6,7 градуса.

Сегодня был побит температурный рекорд дня, установленный 22 февраля 1990 года. Тогда в Москве было зафиксировано плюс 6,6 градуса, — рассказал представитель ведомства.

Пятый день подряд специалисты фиксируют рекордные значения, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, в День защитника Отечества, 23 февраля, погода резко ухудшится. На территории европейской части России будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и облачность. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Эксперт отметил, что в настоящее время европейская часть России остаётся под воздействием антициклона, поэтому на улице стоит почти весенняя погода.