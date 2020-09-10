В Москве за сутки зафиксировали 698 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/0b7e007e-f403-11ea-8c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские врачи за прошедшие сутки выявили 698 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в столице с начала пандемии достигло 269 777 человек.

Также за последние 24 часа удалось вылечить 1256 пациентов. Общее количество выздоровевших в городе теперь составляет 227 530 человек.

Жертвами COVID-19 за минувшие сутки стали девять человек. Всего в Москве от коронавируса умерли 4956 пациентов.

Как писал NEWS.ru, за минувшие сутки в России выявлено 5504 человека с коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала официального учёта заболевших COVID-19 выявлен уже у 1 051 874 пациентов.

Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях.