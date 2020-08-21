В Москве за сутки выявили 611 новых заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/b3c179e6-e517-11ea-aabb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в российской столице коронавирус подтвердился ещё у 611 человек. Общее число выявленных случаев достигло 257 124.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию COVID-19. По его данным, 965 пациентов с коронавирусом в течение последних 24 часов успешно завершили лечение и выписались из больниц. Общее число выздоровевших, таким образом, на данный момент составляет 204 786.

Кроме того, за сутки в Москве скончались 11 человек. Всего в городе жертвами пандемии стал 4731 человек.

Всего с начала эпидемии в РФ выявлено 956 749 случаев коронавируса, 16 383 из них закончились летальным исходом (+73 за последние сутки), выздоровело 770 639 человек (+3162 за сутки).

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории России с начала пандемии специалисты провели более 34,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. В настоящий момент из-за подозрения на коронавирус под наблюдением медицинских специалистов находится 218 761 россиянин.