В Москве за сутки умерли 11 пациентов с COVID-19

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки ещё 11 пациентов скончались.
В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.
Общее число смертей достигло 4698.
Ранее врачи подтвердили ещё 691 диагноз COVID-19 у жителей Москвы. Накануне сообщалось о 693 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Новые случаи в основном выявлены в группе от 18 до 45 лет (46,5%), 27,1% приходится на людей от 46 до 65 лет, 14,6% — на людей от 66 до 79 лет, 5,0% — старше 80 лет и 6,8% — дети.
Как писал NEWS.ru, на данный момент коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России уже третий день подряд держится на уровне 0,99.
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