В Москве за сутки умерли 11 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки ещё 11 пациентов скончались.

В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число смертей достигло 4698.

Ранее врачи подтвердили ещё 691 диагноз COVID-19 у жителей Москвы. Накануне сообщалось о 693 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Новые случаи в основном выявлены в группе от 18 до 45 лет (46,5%), 27,1% приходится на людей от 46 до 65 лет, 14,6% — на людей от 66 до 79 лет, 5,0% — старше 80 лет и 6,8% — дети.

Как писал NEWS.ru, на данный момент коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России уже третий день подряд держится на уровне 0,99.