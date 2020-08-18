В Москве умерли 10 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/36c7f1ae-46cf-11ea-9a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки ещё 10 пациентов скончались. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число смертей достигло 4687.

За последние 24 часа выявлено 4748 новых случаев заражения COVID-19 в 83 российских регионах. Из них 29% не имели клинических проявлений болезни. Общее число выявленных случаев на территории России на сегодняшний день составляет 932 493.

Кроме того, за минувшие сутки успешно завершили лечение от коронавируса 6527 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 742 628.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-иммунолог Николай Крючков назвал сроки, когда человек может вновь заразиться коронавирусной инфекцией. По словам врача, это зависит от количества антител в организме. У некоторых людей после коронавируса антитела держатся достаточно долгое время, а у других количество антител снижается за короткое время — два — три месяца.