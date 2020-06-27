В Москве скончались ещё 23 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки скончались 23 человека. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число погибших в столице достигло 3761 человека.

За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 6791 и достигло 634 437. Новые случаи выявлены в 83 российских регионах. У 2198 новых пациентов не проявляются клинические симптомы заболевания. Кроме того, 104 инфицированных человека скончались за последние сутки. С начала пандемии от коронавируса в России умерли 9073 пациента.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдались повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли. В университете уточнили, что добровольцы — мужчины и женщины от 18 до 65 лет, к привычному образу жизни они вернутся через 28 дней после вакцинации.