В Москве продлили коронавирусные ограничения до 29 июня

https://static.news.ru/photo/74ffa5fa-d005-11eb-af08-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие дополнительных ограничений, связанных с распространением коронавируса, до 29 июня включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ градоначальника.

Посещаемость массовых мероприятий ограничивается одной тысячей человек, закрываются танцполы и фан-зоны для болельщиков. При этом Собянин отметил , что театры и кино могут продолжить работу.

Игровые комнаты и детские площадки в парках останутся закрытыми до указанной даты.

А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем, — написал Собянин в своём блоге.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 17 июня, в Москве выявлено 6195 новых случаев заражения. За сутки скончались 73 пациента с COVID. Всего с начала пандемии в столице заболели 1,2 млн человек, жертвами инфекции стали 21,1 тысячи.

Накануне Собянин отметил, что власти столицы близки к введению жёстких ограничений. По его словам, число госпитализаций растёт очень быстро, а количество коек в больницах не бесконечно.