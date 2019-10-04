https://static.news.ru/photo/4e0ec0c6-e807-11e9-992c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Москве в воскресенье, 6 октября, ожидается пониженное атмосферное давление до 740 мм ртутного столба. Температура воздуха составит пять градусов тепла.

Как сообщил специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 6 октября столица находится на северо-западной периферии активного южного циклона.

В такой ситуации в столичном регионе облачно, пройдут дожди, местами, преимущественно во второй половине дня, с мокрым снегом, — цитирует синоптика РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, 6 октября в Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и надвигающимся дождём со снегом. Синоптики предупреждали, что при порывах ветер достигнет 17 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 7 октября, специалисты пообещали похолодание до нуля градусов.