В Москве отменили марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

https://static.news.ru/photo/fbf7420e-1b9f-11eb-9a39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Власти Москвы отменили марш в честь парада Победы на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовые мероприятия. Они должны были состояться 4 ноября.

Причиной отмены названа эпидемиологическая обстановка в столице. Мероприятия отменены в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В связи с изложенным заявленные на 04.11.2020 публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы, — заявили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы журналистам РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в Москве выявили 4952 пациента с коронавирусной инфекцией. Днём ранее прирост заболевших составил 5268 человек. За сутки в столице умерли 55 человек, победили коронавирусную инфекцию 3634 человека.

В России за сутки было диагностировано 18 140 новых случаев. 24,3% инфицированных не имеют клинических симптомов коронавируса. В общей сложности число заболевших в России за время пандемии возросло до 1 618 116 человек.