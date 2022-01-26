В Москве откроется запись на вакцинацию подростков от COVID-19

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступила в Москву, запись на вакцинацию откроется в ближайшее время. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24», добавив, что все желающие могут записать своих детей.

Вакцина для подростков [в возрасте] от 12 до 17 лет уже зарегистрирована. Первая партия поступила в Москву. В ближайшие дни мы откроем вакцинационные пункты. И все желающие могут записаться и вакцинировать своих детей, которые подпадают под эту возрастную группу, — сказала Ракова.

Она также заявила, что «омикрон»-штамм, в отличие от других вариантов коронавируса, хорошо адаптируется к детям. Только накануне были госпитализированы 132 ребёнка, и сегодня пришлось развернуть 680 коек.

Ранее сообщалось, что дети редко переносят этот вариант COVID-19 в тяжёлой форме. Самыми распространёнными симптомами заболевания у несовершеннолетних являются боль в горле, усталость, головная боль, насморк, чиханье, лихорадка и кашель.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что вакцинация подростков против коронавируса в России на данный момент не даст высокой эффективности в контексте борьбы с нынешней волной заболеваемости. По мнению специалиста, начинать делать прививки необходимо было осенью, когда «омикрон»-штамм только появился.