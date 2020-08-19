В Москве от коронавируса вылечились ещё 1208 пациентов

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Каждый четырнадцатый респондент в возрасте от 18 до 25 лет готов подрабатывать таксистом, следует из результатов опроса, проведённого агрегатором «Ситимобил» и ResearchMe.

На работу в такси при этом согласен каждый восьмой опрошенный юноша и каждая двадцатая девушка. 43% рассматривают такую подработку на короткий срок, например на каникулах, но каждый пятый согласен работать...