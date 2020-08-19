В Москве от коронавируса вылечились ещё 1208 пациентов

В Москве за минувшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 1208 пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1208 пациентов, — сказала Ракова.
Она также отметила, что общее число выздоровевших в Москве пациентов выросло до 201 567.
Ранее сообщалось, что за сутки ещё 11 пациентов скончались от коронавирусной инфекции в Москве. Общее число смертей достигло 4698.
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