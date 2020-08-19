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В Москве от коронавируса вылечились ещё 1208 пациентов

09:12, 20 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве за минувшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 1208 пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1208 пациентов, — сказала Ракова.

Она также отметила, что общее число выздоровевших в Москве пациентов выросло до 201 567.

Ранее сообщалось, что за сутки ещё 11 пациентов скончались от коронавирусной инфекции в Москве. Общее число смертей достигло 4698.

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