В Москве от коронавируса вылечились 1045 человек

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о возвращении летней погоды в центр европейской территории России. По его словам, теплеть начнёт уже с 16 августа.

Причём до 19 августа дневная температура будут выше 20 градусов, во второй половине следующей недели она поднимется до 24–26 градусов, а в отдельные дни и до 28 градусов. Об этом...