В Москве от коронавируса вылечились 1045 человек

Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 1045 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что общее число выздоровевших достигло 197 143.
Ранее ВОЗ зарегистрировала максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки. Количество заболевших превысило 21,01 млн человек.
Как писал NEWS.ru, в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи сообщили, что третий этап испытаний вакцины от коронавируса начнётся через семь – десять дней. По словам директора центра Александра Гинцбурга, исходя из большого интереса общественности и прессы к созданию вакцины Минздрав не станет затягивать время подписания необходимых документов и утвердит протокол пострегистрационных исследований.
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