В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Как сообщили в Гидрометцентре, непогода сохранится в столице до 09:00 утра среды, 1 декабря.

Жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Также с 11:00 синоптики прогнозируют дожди, которые продлятся до 20:00 29 ноября. «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен и в ряде других регионах Центрального федерального округа, а также почти во всех регионах Северо-Кавказского, Южного, Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Сибирского федеральных округов.

Кроме того, «оранжевый» уровень будет действовать в Мурманской области из-за сильного падения температуры до −37°C и в Крыму из-за сильных дождей и ветра до 28 м/с.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что по-настоящему зимняя погода в Московском регионе установится с приходом календарной зимы. Так, 1 декабря днём будет до −5 градусов по Цельсию, уляжется снег, и москвичи смогут насладиться белыми пейзажами. Правда с ними придёт и гололедица. По её словам, снег уже таять не будет, потому что выше нуля температура уже не поднимется.