В Москве объединят городскую и федеральные системы QR-кодов

Московская система QR-кодов отрабатывается с федеральными ведомствами, чтобы при необходимости расширять сферу их применения. Об этом сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, добавив, что раньше она базировалась на городских информационных данных.

Если мы первые QR-коды вводили в основном на базе собственных информационных сетей московских, то сегодня мы работаем с федеральными коллегами для того, чтобы отработать информационную систему Министерства здравоохранения, Министерства цифры, Единый государственный портал, сложный механизм, он должен иметь высокую степень отработки, чтобы при необходимости расширять сферу применения QR-кодов, — сказал Собянин.

По его словам, сейчас в Москве QR-коды действуют в сфере культуры — в музеях, театрах. Это сделано, чтобы привлечь внимание людей к тому, что всё-таки необходимо иметь QR-код.

Это значит — надо вакцинироваться, ревакцинироваться, или, по крайней мере, если вы переболели, — заключение медицинской организации. И одновременно для нас важно отработать информационную систему, — резюмировал градоначальник.