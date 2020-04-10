В Москве повысили ежемесячное пособие на ребёнка от 3 до 7 лет

https://static.news.ru/photo/d0c0b630-7b57-11ea-8d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер ежемесячного пособия на ребёнка от трёх до семи лет в Москве повышен до 7613 рублей с января 2020 года.

Новый размер пособия на ребёнка от 3 до 7 лет составит 7613 рублей в месяц. Причем выплаты будут перерассчитаны начиная с января 2020 года, — сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Ожидается, что повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей этого возраста. При этом в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить его без учёта доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 июня текущего года обеспечить выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Также глава государства распорядился: с 1 апреля за счёт средств федерального бюджета необходимо предоставить выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере пяти тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно.