Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

https://static.news.ru/photo/e38eb854-72d0-11eb-acaf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские спецслужбы задержали в Москве гражданина РФ по подозрению в государственной измене. В правоохранительных органах сообщили журналистам, что суд уже избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ Воронина Д. И., которого подозревают в государственной измене. Его допросили, а позднее Лефортовский суд Москвы отправил его в СИЗО, — цитирует ТАСС источник.

Подробности задержания и детали уголовного дела собеседник не уточнил.

Ранее обвинённый в государственной измене экс-журналист и бывший советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов раскрыл детали работы с чешским журналистом. По его словам, он помогал «раскручивать» бизнес-проект своему другу Мартину Ларишу, которого следствие называет его вербовщиком.

Как сообщал NEWS.ru, гражданина России Александра Валуева приговорили 5 февраля к девяти годам лишения свободы по делу о госизмене. Отмечается, что Валуев признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Валуева осенью 2019 года. Подробности дела не разглашаются.