В Минздраве оценили влияние пандемии на обеспечение онкобольных лекарствами

https://static.news.ru/photo/50be05c4-17c3-11eb-b11a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пандемия COVID-19 оказала серьёзное влияние на лекарственное обеспечение больных онкологическими заболеваниями. Это связано в первую очередь с ростом цен на сырье для лекарств, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Значительное влияние на лекобеспечение и ценообразование оказала пандемия новой коронавирусной инфекции, по причине которой произошёл рост цен на фармсубстанции. В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты, — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
В пресс-службе уточнили, что проект к настоящему моменту находится на межведомственном согласовании.
Как писал NEWS.ru, в Минздраве ранее назвали российские регионы, где рак выявляют чаще всего на поздних стадиях. Так, по данным за 2019 год минимальная доля выявленных на первой и второй стадиях случаев рака зарегистрирована в Чукотском автономном округе (37,8%), Якутии (46,1%) и Дагестане (49,3%).