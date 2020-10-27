В Минздраве оценили влияние пандемии на обеспечение онкобольных лекарствами

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Россия построит три самых мощных в мире атомных ледокола «Лидер» и пять ледоколов проекта 2222. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Согласно документу, таким образом будет обеспечено выполнение основных задач в сфере развития инфраструктуры Арктической зоны. [Для этого необходимо] строительство не менее пяти универсальных атомных ледоколов проекта 22220, трёх атомных ледоколов...