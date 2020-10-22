В Минздраве назвали регионы, где рак выявляют чаще всего на поздних стадиях

https://static.news.ru/photo/635fa0d6-146a-11eb-aa32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальная доля выявленных на первой и второй стадии случаев рака зарегистрирована в Чукотском автономном округе (37,8%), Якутии (46,1%) и Дагестане (49,3%). С соответствующими данными Минздрава за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Таким образом, в этих субъектах злокачественные новообразования обнаруживают в большинстве случаев на третьей и четвёртой стадиях.

Несколько лучше показатели — в Брянской (50,1%) и Еврейской автономной (50,2%) областях.

В свою очередь, максимальные значения цифр отмечаются в Воронежской области (64,4%), Адыгее (62,7%), Москве (62,3%), Мурманской (62%) и Белгородской (61,6%) областях.

В целом по России на ранних стадиях диагностируют больше половины (57,4%) случаев онкологии. За пять лет показатель вырос — на начало 2014 года он составлял 52%.

Рост доли выявленных на ранних стадиях случаев рака говорит развитии онкологической помощи в России, отметил в беседе с NEWS.ru врач-онколог Андрей Пылёв. Однако, по его словам, такая диагностика касается в основном тех локализаций опухоли, где больной может самостоятельно её заподозрить. Например, при раке молочной железы.

Те же опухоли, которые длительное время существуют бессимптомно и никак не могут быть выявлены самим пациентом, они, к сожалению, чаще всего выявляются на поздних стадиях. Ранние стадии — это именно те заболевания, которые рано дают характерную клиническую симптоматику. Молочная железа, рак кожи. Или те заболевания, при которых достаточно быстро проявляются симптомы: рак пищевода, рак слизистой полости рта. Такие заболевания чаще ставятся на ранних стадиях, нежели, условно, рак толстой кишки, который может длительное время клинически не проявлять себя, — пояснил он.

Ранее учёные Лондонского университета королевы Марии в Великобритании выявили причину, из-за которой рак кожи может формировать вторичные опухоли, трансформируясь в агрессивную форму заболевания.