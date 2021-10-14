В Минздраве оценили нынешний уровень нагрузки на систему здравоохранения

В России на лечении от коронавируса находятся свыше 1,1 млн пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Его слова приводит РИА Новости.

Это высочайшая нагрузка [на здравоохранение], — заявил министр, комментируя число заболевших.

По словам министра, чтобы не перегружать систему здравоохранения в России, необходимо максимально вовлечь людей в вакцинацию против коронавируса.

Ранее британское издание The Guardian сообщило о рекордном сокращении численности населения в России из-за коронавируса. Отмечается, что с октября 2020 года по сентябрь 2021 года убыль населения без влияния миграции достигла 997 тысяч человек. Это в 11 раз превышает показатели за предыдущие годы. При этом рождаемость не упала, а сокращение населения вызвано ростом смертности, основной причиной которого стал коронавирус.

Между тем заведующий инфекционным отделением больницы Хуашань в Шанхае Чжан Вэньхун заявил, что массовая вакцинация не в состоянии полностью остановить распространение коронавируса, однако она позволит снизить риски осложнений и летальность заболевания. Он привёл в пример Сингапур, где число вакцинированных граждан превысило 80%, однако число заражений продолжает расти.