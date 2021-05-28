Минтруд назвал сроки приёма заявлений на выплаты семьям с детьми

https://static.news.ru/photo/759fc4b8-bfb6-11eb-87fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приём заявлений на получение единовременных выплат семьями с детьми школьного возраста начнётся в июне, но конкретная дата пока не установлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минтруда Ольгу Баталину.

Приём заявлений начнётся, мы планируем, где-то в середине июля, — сказала она.

Баталина отметила, что точную дату правительство России определит своим постановлением. Выдача выплат начнётся в августе. Заявления на их получение будут приниматься до 1 ноября.

Замминистра добавила, что объём средств, необходимый для осуществления выплат, согласован с Минфином. Деньги будут выделены.

Президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию озвучил ряд новых мер по поддержке семей с детьми. Одной из них является единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Она распространяется на детей, которые пойдут в первый класс в 2021 году. В Минтруде рассказали, что выплаты получат более 17 млн семей.