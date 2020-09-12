В Минэкономразвития ждут снижения доходов россиян по итогам 2020 года

Согласно предварительной оценке Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизятся по сравнению с предыдущим годом на 3%.
При этом реальные зарплаты в стране за этот период вырастут на 1,5%,
По неофициальным данным Минэкономразвития, в 2021-м реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 3%, в 2022 году — на 2,4%, а в 2023-м — на 2,5%.
Рост реальных заработных плат оценивается в 2,2% последующие два года и на 2,5% — в 2023 году.
Как сообщал Росстат, в первые шесть месяцев 2020 года доходы населения снизились на 3,7% на фоне падения доходов на 8% во втором квартале из-за пандемии коронавируса. Зарплаты за первое полугодие выросли на 2,9% в годовом выражении.
Ранее NEWS.ru писал о том, как, по статистике Минтруда, российские семьи используют материнский капитал.
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