В Минэкономразвития ждут снижения доходов россиян по итогам 2020 года

https://static.news.ru/photo/afbb775a-f658-11ea-b32d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно предварительной оценке Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизятся по сравнению с предыдущим годом на 3%.

При этом реальные зарплаты в стране за этот период вырастут на 1,5%, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с прогнозом министерства на 2020–2023 годы.

По неофициальным данным Минэкономразвития, в 2021-м реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 3%, в 2022 году — на 2,4%, а в 2023-м — на 2,5%.

Рост реальных заработных плат оценивается в 2,2% последующие два года и на 2,5% — в 2023 году.

Как сообщал Росстат, в первые шесть месяцев 2020 года доходы населения снизились на 3,7% на фоне падения доходов на 8% во втором квартале из-за пандемии коронавируса. Зарплаты за первое полугодие выросли на 2,9% в годовом выражении.

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