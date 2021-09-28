В МИД России высказались о «красивой переводчице» для Трампа

В МИД России прокомментировали заявление бывшего пресс-секретаря президента США Дональда Трампа, что во время переговоров 2019 года переводчица Владимира Путина была подобрана так, чтобы отвлекать главу Белого дома своей красотой. Источник в ведомстве сообщил РИА Новости, что теперь известно, о чём думают члены американских делегаций на переговорах с русскими.

Теперь мы знаем, о чём думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США, — заявил источник агентству.

При этом РИА Новости опубликовало фото со встречи Трампа и Путина, с той самой переводчицей.

О том, что переводчица, «привлекательная брюнетка», была подобрана специально «для Трaмпа», чтобы его отвлечь, заявила бывший пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в своих мeмуарах.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков заявил, что переводчиц на переговорах первых лиц обеспечивает MИД, а не лично глава государства.