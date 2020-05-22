В мэрии Москвы рассказали о планах открытия сферы услуг

https://static.news.ru/photo/f88db4d4-9c53-11ea-9778-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала возможность открытия учреждений сферы услуг. По её словам, соответствующее решение будет приниматься на основе обстановки после начала работы МФЦ.

Она уверена, что в этих отраслях были выработаны новые стандарты. Вопрос начале их работы можно будет рассматривать, если после открытия МФЦ «всё будет хорошо».

Именно МФЦ являются представителями сферы услуг. И вот в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решение о том, когда открывать и другие учреждения сферы услуг, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что многофункциональные центры будут открыты в столице с 25 мая. В тот же день они возобновят работу и в Московской области