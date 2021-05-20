В мэрии Москвы предложили штрафовать не заботящихся о здоровье граждан

https://static.news.ru/photo/e904b9e8-b955-11eb-9151-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для граждан, которые не заботятся о собственном здоровье, следует ввести материальную ответственность. С таким предложением выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает «Интерфакс».

Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то в том числе финансовую ответственность он должен нести, — цитирует агентство чиновницу.

Ракова также отметила, что около 40% жителей столицы, прикреплённых к поликлиникам, ни разу их не посещали. Две трети из них — мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. По её словам, это свидетельствует о низкой культуре приверженности к профилактике и последующей диспансеризации, передаёт РИА Новости.

Ранее онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что игнорирование симптомов на протяжении многих лет является причиной того, что рак выявляют у пациентов лишь на последней стадии. Он порекомендовал гражданам вовремя проходить диспансеризацию и проходить обследования по мере необходимости. Специалист подчеркнул, что первые симптомы онкозаболеваний появляются ещё на той стадии, когда человека можно спасти.