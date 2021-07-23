В МЧС рассказали, как избежать нападения собаки

Встретившись с агрессивной собакой, необходимо остановиться и твёрдым голосом произнести «Место!», «Стоять!», «Сидеть!», «Уйди» или «Фу!». В ряде случаев помогут команды, приводящие четвероногого в растерянность. Можно также имитировать поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону животного, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.

Часто в таких случаях собаки проявляют реакцию избегания и уходят. По возможности, обмотайте плащом или пиджаком руку, приготовив её на случай атаки животного, одновременно отступая к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собаки и призывая на помощь окружающих, — отметили в ведомстве.

Если собака всё же укусила — нужно промыть рану перекисью водорода или обильным количеством воды, вокруг раны кожу смазать йодом и наложить чистую повязку. Кроме того, необходимо выяснить у хозяев животного, если такие есть, привит ли питомец от бешенства. Далее обязательно следует обратиться за помощью к медикам.

Также в МЧС РФ рассказали, что при термических ожогах необходимо как можно быстрее охладить поражённый участок. Иногда для этого достаточно подставить его под струю холодной воды или приложить к нему снег, лёд или иной холод на 10–20 минут.

Ранее сообщалось, что при солнечном или тепловом ударе человека необходимо убрать в тень, обложить холодом шею, подмышки и пах в качестве первой помощи. Подойдут даже пельмени из морозилки, обёрнутые полотенцем. Пострадавшего можно укрыть мокрой тканью, постараться обеспечить приток свежего воздуха, если речь идёт о помещении, рассказал в беседе с NEWS.ru врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.