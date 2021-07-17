В МЧС рассказали о первой помощи при термическом ожоге

При термических ожогах необходимо как можно быстрее охладить поражённый участок. Иногда для этого достаточно подставить его под струю холодной воды или приложить к нему снег, лёд или иной холод на 10–20 минут, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Курской области. В ведомстве отметили, что если так называемые ожоговые пузыри лопнули, промывать такие раны водой нельзя.

Поражённый участок следует сначала накрыть сухой стерильной тканью и только потом прикладывать к этому месту холод, положив его предварительно в полиэтиленовый пакет. Следует также помнить, что при термическом ожоге нельзя смазывать ожоги маслом, сдирать остатки одежды, вскрывать ожоговые пузыри, бинтовать ожоги или наклеивать на них пластырь, — подчеркнули в МЧС.

Спасатели напомнили, что при химических ожогах любыми агрессивными жидкостями — кислотой, щёлочью — нужно снять одежду, пропитанную подобным веществом. Далее повреждённый участок необходимо хорошо промыть под струёй холодной воды. Нейтрализовать химические процессы на коже могут молоко, мыльная вода или слабый раствор питьевой соды. Этими же веществами нужно обильно смачивать травмированные места до прибытия скорой помощи.

В ведомстве отметили, что людям, получившим ожоги, надо постоянно давать небольшие порции прохладной воды. Быстро определить общую площадь ожога можно, если знать, что голова, рука, живот или грудь занимают по 9% от площади тела, половые органы и промежность — 10%, нога — 18%.

Накануне в МЧС рассказали, что снизить негативное влияние аномальной жары поможет светлая воздухопроницаемая одежда из хлопка. Ведомство отметило, что лучше ещё надеть головной убор. Спасатели также напомнили, что обожжённая кожа перестаёт выделять пот и охлаждаться.

Ранее сообщалось, что при солнечном или тепловом ударе человека необходимо убрать в тень, обложить холодом шею, подмышки и пах в качестве первой помощи. Подойдут даже пельмени из морозилки, обёрнутые полотенцем. Пострадавшего можно укрыть мокрой тканью, постараться обеспечить приток свежего воздуха, если речь идёт о помещении, рассказал в беседе с NEWS.ru врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.