В ЛДПР назвали ложью сообщения о критическом состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает плановое лечение, сообщили NEWS.ru в пресс-службе партии. Там отметили, что реабилитация требует времени. Таким образом подчинённые депутата опровергли сообщения о том, что состояние политика резко ухудшилось. По их словам, подобные новости несут в себе заведомо ложную информацию, за что распространителей можно привлечь к уголовной ответственности. Жириновский не находится в критическом состоянии, подчеркнули в ЛДПР.

Владимир Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей, реабилитация после болезни требует времени. Подробности его лечения — это медицинская тайна, разглашение которой влечёт уголовную ответственность. В связи с этим официально сообщаю, что абсолютно все «новости» от анонимных источников по этому поводу — это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь, — отметили в пресс службе ЛДПР.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Жириновский находится в критическом состоянии. Врачи якобы диагностировали у него септический шок и сейчас борются за его жизнь.

Жириновского, заразившегося коронавирусом, доставили в ЦКБ 2 февраля. У него наблюдалась отрицательная динамика, с 3 марта он находился в медикаментозной коме и был подключён к аппарату ИВЛ.