В Крыму задержали мужчину, который заснял работу ПВО и отправил ролик Шарию

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В Крыму силовики задержали мужчину, подозреваемого в съемке работы систем противовоздушной обороны на территории республики, кадрами с допроса поделился в Telegram военный эксперт Борис Рожин. По его словам, мужчина отправил снятый ролик украинскому блогеру Анатолию Шарию, который позже распространил его в своих соцсетях. Задержанный признал свою вину.

Я извиняюсь за свои действия в съемках ПВО. Больше такого не повторится. Поддерживаю СВО и всегда поддерживал. Извиняюсь еще раз, такого больше не повторится, — сказал подозреваемый.

Как объяснил ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев, статья о государственной измене, включая шпионаж, не подразумевает наличие умысла сообщить о тех или иных действиях иностранным службам, если видео или фотоматериалы находятся в открытом доступе. Он подчеркнул, что если работа систем ПВО попадает в кадр при обычной бытовой съемке, то ничего в этом страшного нет, однако если военные объекты РФ снимались целенаправленно, то возникает вопрос о злом умысле.