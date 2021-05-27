В Кремле высказались о самоликвидации «Открытки»

https://static.news.ru/photo/1dc55648-8a76-11ea-b2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал самоликвидацию общественного движения «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ). Он отметил, что такое положение дел не является зачисткой политического поля, пишет РИА Новости.

Политическое поле у нас богатое и многогранное. Уход чего-то не означает зачистку политического поля, — заявил Песков.

27 мая общественная организация «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Как заявил исполнительный директор Андрей Пивоваров, такое решение руководство приняло для защиты сотрудников от преследования. В движении отметили, что какие-либо санкции к участникам движения и к их сторонникам могут быть применены из-за новых поправок в закон о нежелательных организациях, которые рассматриваются в Госдуме. По словам исполнительного директора движения, закон будет меняться в сторону ужесточения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интернет — это уже параллельный мир и там, как и в обычном мире, должно быть своё законодательство. По мнению представителя Кремля, это функция Роскомнадзора.