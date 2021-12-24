В Кремле рассказали о впечатлениях от пресс-конференции

Президент России Владимир Путин весьма удовлетворён общением с журналистами во время большой пресс-конференции, которая прошла накануне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что глава государства получил возможность озвучить свою позицию по многим вопросам. Слова Пескова передаёт ТАСС.

Оно было действительно весьма содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты, и дало возможность президенту озвучить его позицию по очень многим вопросам, — сказал представитель Кремля.

Большая пресс-конференция длилaсь 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нeё было аккредитовано 507 человек. Вопросы удалось задать 17 журналистам росcийских федеральных СМИ, 19 корреспондентам из регионов, четырём работникам зарубежных изданий, двум блогeрам.

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввёл в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самой короткой — чуть больше полутора часов.

Ранее эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова рассказала, что Путин вёл себя сдержанно и открыто на большой ежегодной пресс-конференции. По её словам, одну руку он обычно держит под столом, а второй рукой помогает себе излагать свои мысли.