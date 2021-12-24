Эксперт по деловому этикету оценила мимику Путина на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин ведёт себя сдержанно и открыто на большой ежегодной пресс-конференции, заявила эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова. Она обратила внимание на руки главы РФ: по словам эксперта, одну руку он обычно держит под столом, а второй рукой помогает себе излагать свои мысли, пишет «ПолитЭксперт».

У Путина жесты очень умеренные. Без экспрессии. Позу сегодня не видно. Ноги не видны. Но обычно позы открытые. Нет привычки скрещивать руки и ноги. Рука периодически на виду одна. Вторая под столом. Рабочей рукой активно помогает себе излагать мысль, — рассказала Грохотова.

По мнению эксперта, в предметах, лежащих перед Путиным, а именно — папки, кружки, ручки и блокнота, нет никакого символизма. Блокнот, ручка и папка нужны лидеру России для записи деталей и цифр, чтобы не упустить главное, заверила Грохотова. Кружку на столе она назвала давней привычкой Путина.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в четверг в очном формате. На мероприятие аккредитованы 507 человек, включая представителей СМИ, выполняющих функции иноагентов.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году из-за пандемии свободной аккредитации на мероприятие не было, количество прессы сократили.