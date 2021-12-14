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В Кремле рассказали о процессе одобрения ВОЗ «Спутника V»

12:39, 14 декабря 2021
В Кремле рассказали о процессе одобрения ВОЗ «Спутника V» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всей информации для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что причиной стали разночтения в стандартах. При этом, по словам представителя Кремля, процесс работы над сертификацией вакцины идёт.

Там продолжается работа, там, действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна быть представлена. У нас какие-то разные стандарты, — сказал Песков.

Он добавил, что требования ВОЗ одинаковы для всех, российская сторона пытается адаптироваться к ним и надеется на положительный результат.

Ранее сообщалось, что одобрение ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в первой половине 2022 года. Как заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, осталось немного «сугубо технической бумажной работы», чтобы препарат был признан безопасным на международной арене.

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