В Кремле посоветовали рэперу Моргенштерну поговорить о войне с ветеранами

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков дал совет рэперу Моргенштерну, усомнившемуся в необходимости праздновать День Победы. Он рекомендовал ему поговорить о войне с дедушками и бабушками или с любым ветераном. Об этом сообщает ТАСС.

Знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески? Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остаётся всё меньше, но которые всё равно живут рядом с нами. Поговорите с ними и спросите, почему так важен День Победы, почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны, — сказал Песков.

Он отметил, что популярные у молодёжи знаменитости несут ответственность за высказывания о таких важных понятиях, как День Победы. По словам Пескова, ответственность эта «именно моральная».

Ранее председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию Российского союза ветеранов Эдуард Гончаров в беседе с NEWS.ru назвал кощунственным и абсурдным заявление рэпера Алишера Моргенштерна о «ненужности» ежегодного отмечания Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он резко ответил музыканту и объяснил, почему масштабное празднование 9 Мая, в целесообразности которого усомнился Моргенштерн, так важно для россиян.