В Кремле подтвердили учения по отключению Рунета от Интернета

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в России проводились учения по работе российского сегмента Интернета от мировой сети. Об этом пишет ТАСС.

Нам известно об этих учениях, они актуальны, — сказал представитель Кремля.

По его словам, сейчас киберпреступность набирает обороты, однако страны недостаточно взаимодействуют между собой в этой мере.

Мы также живём с вами в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, политики рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему, — добавил он.

Однако рассчитывать следует в первую очередь на межгосударственное сотрудничество и взаимодействие, заключил пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков не стал рассказывать о результатах мероприятий. Он порекомендовал обратиться с этими вопросами в Роскомнадзор и Минсвязи.

21 июля СМИ сообщили, что с июня по 15 июля власти провели учения по отключению российского сегмента Интернета от глобальной сети. В мероприятиях принимали участие МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». По предварительным данным, учения признали успешными.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. По его словам, ключевые права на управление Интернетом имеют США.