Песков: в Кремле не обсуждали охрану школ силами Росгвардии

В Кремле не обсуждается введение охраны школ силами Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этим занимаются ответственные ведомства, передаёт ТАСС.

Нет, в Кремле это не обсуждается. Этим занимаются соответствующие силовые ведомства, — цитирует агентство Пескова.

Таким образом он ответил на вопрос, идёт ли в администрации главы государства обсуждение инициативы по обязательной охрaне школ рoсгвардейцами после того, как в Перми произошёл очередной инцидент со стрельбой в учeбном заведении.

Ранее передать охрану школ в ведение Росгвардии после вооружённого нападения на гимназию в столице Татарстана предлагал председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Позже глава Росгвардии Виктор Золотов предупредил, что ведомство не сможет взять под охрану все российские школы.

По его словам, всё упирается в две ключевые проблемы — деньги и кадры: ни финансирования, ни людей на такую задачу не хватит. По его мнению, охранять школы должны частные охранные предприятия (ЧОП).