В Кремле назвали статью о яхте «знакомой» Путина «полной туфтой»

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Информация о «знакомой» президента России Владимира Путина и её яхте «притянута за уши». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось о расследовании, героиней которой стала некая Светлана Кривоногих, якобы близкая подруга Путина. Комментируя соответствующий вопрос журналистов, тогда Песков заявил, что впервые слышит об этой женщине.

Позже также появился материал о том, что яхта Кривоногих якобы ходит с эскортом ВМФ. Пескова вновь спросили об этом на открытии ГУМ-катка.

В новом году я хочу пожелать обращать внимание все-таки на серьёзные проекты, а когда это полная туфта — это туфта... это действительно такая несерьёзная вещь, подогнанная и так далее, за уши притянутая, — цитирует ответ пресс-секретаря президента РИА Новости.

Песков добавил, что повода для проверок информации об эскорте яхты Кривоногих нет. Ранее он заявил, что такие материалы не заслуживают внимания.

Как писал NEWS.ru Песков заявил, что текст про Кривоногих относится к эпистолярному жанру и провокационной «желтизне».