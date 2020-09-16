В КПРФ посоветовали художнику поставить памятники Ленину в городах США

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Член ЦК Коммунистической партии России депутат Александр Ющенко порекомендовал американскому художнику Дэвиду Датуну создать памятники Владимиру Ленину и поставить их на главных площадях в городах США.

Такой ответ последовал на заявление Датуна о готовности выкупить у России мумифицированное тело Ленина, так как «социалистические атрибуты Соединённым Штатам сейчас намного нужнее, чем России».

Наверное, американский художник не совсем знаком с законодательством нашим. Захоронение Ленина на Красной площади — это решение съезда высшего органа, поэтому такого рода предложения даже не могут быть обсуждаемы. Поэтому я предложу этому художнику изваять, создать, используя своё художественное видение, серию памятников и установить их на центральных площадях американских городов, — сказал Ющенко агентству РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Дэвид Датуна хочет построить в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина и готов заплатить за тело вождя социализма более $1 млрд, заявив, что идеологически США сейчас намного ближе к социализму, чем Россия.