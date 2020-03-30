https://static.news.ru/photo/97c4c3cc-7255-11ea-a087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Sorge/www.imago-images.de/Global Look Press

У топ-менеджера компании «Северсталь» и у его жены подтвердилось инфицирование коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 30 марта сообщили представители администрации Череповца.

Первый сведения о возможном заражении сотрудника компании появились 27-го числа. Тогда стало известно, что топ-менеджер «Северстали» и его жена приехали в Череповец из Москвы в командировку. Мужчину после появления симптомов болезни изолировали, ему сразу же оказали необходимую медицинскую помощь. У него, как и у его супруги, взяли анализы на коронавирус.

В понедельник на сайте администрации Череповца появилась информация о подтверждении подозрений. В настоящее время топ-менеджер «Северстали» с супругой находятся под врачебным наблюдением. Заражённый командировочный не контактировал с производственным персоналом.

Ранее NEWS.ru писал, что 29 марта два первых случая коронавирусной инфекции подтвердилисьв Череповце Вологодской области. Об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

По информации на 30 марта, в мире коронавирусом заразились 723 тысячи человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели.

В России 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерло. Из них на Москву приходится 1014 случая, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.