У топ-менеджера компании «Северсталь» и у его жены подтвердилось инфицирование коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 30 марта сообщили представители администрации Череповца.
Первый сведения о возможном заражении сотрудника компании появились 27-го числа. Тогда стало известно, что топ-менеджер «Северстали» и его жена приехали в Череповец из Москвы в командировку. Мужчину после появления симптомов болезни изолировали, ему сразу же оказали необходимую медицинскую помощь. У него, как и у его супруги, взяли анализы на коронавирус.
В понедельник на сайте администрации Череповца
Ранее NEWS.ru писал, что 29 марта два первых случая коронавирусной инфекции подтвердилисьв Череповце Вологодской области. Об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников.
По информации на 30 марта, в мире коронавирусом заразились 723 тысячи человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели.
В России 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерло. Из них на Москву приходится 1014 случая, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.
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