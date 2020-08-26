В Комитете солдатских матерей не поверили в победу над дедовщиной в армии

https://static.news.ru/photo/0d9e1880-e792-11ea-a718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Комитете солдатских матерей категорически не согласны с утверждением о том, что дедовщину в российской армии удалось полностью искоренить. Там считают, что произошёл отказ от устоявшейся терминологии, но само явление осталось.

Там признали, что пыток и жестокости действительно стало меньше. Однако желающих проявить неуставные отношения в нынешних реалиях, наоборот, больше.

Дедовщину просто начали называть неуставщиной. <...> Изменился резко формат. Теперь налево-направо вымогают денежные средства с солдат и их родителей, чтобы солдату взять увольнительную, нужно заплатить деньги, чтобы куда-то перейти — заплатить деньги и так далее, — рассказал замглавы организации Андрей Курочкин в эфире радиостанции «Москва FM».

Фактически дедовщина как была, так и осталась, подчеркнул он. Однако теперь обижают не только старослужащие, но и офицерский состав.

По словам Курочкина, каждый день в Комитет солдатских матерей поступают сотни звонков, писем и обращений «с теми или иными проблемами».

Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что такие понятия как «дедовщина» и «казарменное хулиганство» в российской армии искоренены. По его словам, это положительно повлияло на качество призыва и желание молодых людей проходить срочную службу.