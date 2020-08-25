В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в армии

https://static.news.ru/photo/5da32c70-e770-11ea-9d33-fa163e074e61_660.jpg

Такие понятия как «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в российской армии. Об этом заявил замглавы Минобороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

Выступая на форуме «Армия-2020» он также отметил, что благодаря правильно выбранному направлению действий по наведению уставного порядка в Вооружённых силах значительно сократилось количество воинских преступлений.

По словам Картаполова, это в свою очередь, оказало влияние на качество призыва и желание россиян проходить срочную воинскую службу.

Начальник главка военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко со своей стороны отметил, что положительные результаты в наведении уставного порядка в армии достигнуты благодаря совместной работе военной полиции, военно-политического управления Минобороны и командиров частей, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году от насильственных преступлений пострадали свыше 100 военнослужащих. В Главной военной прокуратуре РФ это объяснили невыполнением младшими и старшими командирами основных требований общевоинских уставов. Большинство командиров-правонарушителей оправдывают свои действия нехваткой уставных полномочий для обеспечения правопорядка. В действительности же одной из причин рукоприкладства является отсутствие у них навыков работы с подчинёнными, считают в ведомстве.