В Кемерово прокуратура проверит сообщения об увольнении врачей с COVID-19

https://static.news.ru/photo/6f40501a-9145-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура начала проверку после появившейся в СМИ информации о приказе главного врача Кемеровской областной клинической больницы, согласно которому заражённых коронавирусом врачей могут уволить.

Организована проверка информации. Прокуратурой будет дана оценка законности издания акта, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства по региону.

В местных СМИ 8 мая появилась копия приказа, якобы подписанного главным врачом Кемеровской областной больницы Михаилом Ликстановым, в одном из пунктов которого говорится, что в случае выявления инфицирования работника коронавирусом к нему применяется мера дисциплинарного взыскания в соответствии со статьями 192 и 193 Трудового кодекса РФ. Согласно этим статьям, работодатель имеет право сделать замечание, выговор сотруднику, а также уволить его.

Случаи заражения коронавирусом среди медиков были выявлены в трёх городах Кузбасса: Белово, Новокузнецке и Прокопьевске.

Ранее NEWS.ru писал, что кемеровские священники облетели Кузбасс с молитвой от COVID-19. Во время полёта, протяжённость которого составила около 900 километров, клирики окропляли святой водой крупные населённые пункты.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.