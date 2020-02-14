https://static.news.ru/photo/ef1a19ba-4fa0-11ea-8da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Центральный суд Хабаровска удовлетворил ходатайство следствия об аресте Виктора Гаврилова из Комсомольска-на-Амуре. Он 26 января по прилёту в Москву оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево.

Мужчину задержали 13 февраля в Хабаровске, когда он собирался отправиться в Комсомольск-на-Амуре, чтобы забрать детей у матери, сообщает «Интерфакс».

Под арестом Гаврилов будет находиться до 13 апреля. В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела — за оставление в опасности, истязание и кражу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что детей, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, передали матери. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Хабаровского края. Мальчики уже устроены в образовательные учреждения. Один из них посещает школу, другой ходит в детский сад.