Центральный суд Хабаровска удовлетворил ходатайство следствия об аресте Виктора Гаврилова из Комсомольска-на-Амуре. Он 26 января по прилёту в Москву оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево.
Мужчину задержали 13 февраля в Хабаровске, когда он собирался отправиться в Комсомольск-на-Амуре, чтобы забрать детей у матери,
Под арестом Гаврилов будет находиться до 13 апреля. В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела — за оставление в опасности, истязание и кражу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что детей, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, передали матери. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Хабаровского края. Мальчики уже устроены в образовательные учреждения. Один из них посещает школу, другой ходит в детский сад.
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