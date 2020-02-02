Глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов заявил, что предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла внести упоминание о Боге в российскую Конституцию заслуживает широкой дискуссии.
Глава думского комитета в беседе с «Интерфаксом»
Как ранее передавал NEWS.ru, включить статью с упоминанием Бога в Конституцию патриарх Кирилл предложил во время трапезы по случаю своей интронизации. Патриах заявил, что большинство российских граждан верующие, уточнив, что он говорит о всех конфессиях. С критикой этого предложения выступил протодиакон Андрей Кураев.
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