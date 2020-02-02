https://static.news.ru/photo/8a7c2934-45ab-11ea-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов заявил, что предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла внести упоминание о Боге в российскую Конституцию заслуживает широкой дискуссии.

Глава думского комитета в беседе с «Интерфаксом» отметил , что поправки в преамбулу Основного закона должны приниматься на основе «глубокого понимания патриотизма, который бы не допустил раскола страны по национальному и религиозному признакам». Гаврилов подчеркнул, что Бог уже упоминается в гимне России, к чему с уважением относятся «и православные, и мусульмане, и иудеи».

Как ранее передавал NEWS.ru, включить статью с упоминанием Бога в Конституцию патриарх Кирилл предложил во время трапезы по случаю своей интронизации. Патриах заявил, что большинство российских граждан верующие, уточнив, что он говорит о всех конфессиях. С критикой этого предложения выступил протодиакон Андрей Кураев.