В Госдуме высказались об идее «отцовского» капитала на детей

https://static.news.ru/photo/e79e36e0-c2da-11eb-a288-96000091f725_660.jpg Светлана Бессараб Фото: er-gosduma.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею ввести в России «отцовский» капитал. Её слова приводит Pravda.ru.

Депутат отметила, что в России и без этого присутствует достаточное количество мер поддержки семей, в том числе и многодетных. Почему это предложение назвали «отцовским», Бессараб объяснить не смогла.

Здесь трудно сказать, почему именно «отцовский». Видимо, именно по гендерному признаку, — предположила член комитета Госдумы.

Что касается возможного введения соответствующей меры поддержки семей, то депутат заметила, что сделать это будет сложно. По её словам, из бюджета придётся выделять дополнительные средства, а это, в свою очередь, заставит сократить расходы на другие статьи.

Бюджет Российской Федерации — это некий семейный кошелёк, но всей семьи Российской Федерации. И мы должны понимать, что предоставляя какие-то нормы, социальные гарантии, мы берём из других статей затраты, как и в семейном бюджете, — пояснила Бессараб.

Она также добавила, что в этом году бюджет уже пересматривался из-за новых мер поддержки семей. По её словам, сделать это снова в этом же году в России не представляется возможным.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране отцовский многодетный капитал в 639,4 тысячи рублей.