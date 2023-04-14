В России допускается возможность ввода ограничений для детей, чьи родители являются антипрививочниками, без необходимых вакцинаций на посещение детских садов и школ, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. В разговоре с НСН она отметила, что это большая беда для страны, так как из-за такого поведения родителей появляется шанс развития той или иной инфекции в обществе.

Это большая беда в нашем обществе. И СМИ, и интернет, и общение антипрививочников — я вижу, какой снежный ком, особенно со стороны мам. <...> Как с этим бороться? Не привит — не можешь посещать детский сад и школу, это твои проблемы. Почему должны страдать люди, которые прививаются, а мы пускаем в общество людей, которые могут грозить той или иной инфекцией? уточнила парламентарий.

По словам депутата, отказ от прививок грозит возвращением смертельных заболеваний, которые до этого удалось победить. Соломатина пояснила, что заболеваемость корью повысилась именно из-за современной тенденции не ставить вакцины. Она отметила, что сейчас корь передается практически в 100% случаев при контакте с зараженным. Парламентарий предупредила, что инфекция тяжело переносится и может сделать человека инвалидом и даже привести к летальному исходу.

Роспотребнадзор ранее объявил о так называемой подчищающей вакцинации от кори 3 апреля. Сделать прививку приглашают всех, кто не переболел и не прививался, особенно трудовых мигрантов, которые часто совершают поездки за рубеж и могут привезти болезнь в Россию.