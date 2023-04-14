В Госдуме высказались об антипрививочниках Депутат ГД Соломатина допустила возможность лишения детей антипрививочников мест в детсадах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России допускается возможность ввода ограничений для детей, чьи родители являются антипрививочниками, без необходимых вакцинаций на посещение детских садов и школ, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. В разговоре с НСН она отметила, что это большая беда для страны, так как из-за такого поведения родителей появляется шанс развития той или иной инфекции в обществе.

Это большая беда в нашем обществе. И СМИ, и интернет, и общение антипрививочников — я вижу, какой снежный ком, особенно со стороны мам. <...> Как с этим бороться? Не привит — не можешь посещать детский сад и школу, это твои проблемы. Почему должны страдать люди, которые прививаются, а мы пускаем в общество людей, которые могут грозить той или иной инфекцией? — уточнила парламентарий.

По словам депутата, отказ от прививок грозит возвращением смертельных заболеваний, которые до этого удалось победить. Соломатина пояснила, что заболеваемость корью повысилась именно из-за современной тенденции не ставить вакцины. Она отметила, что сейчас корь передается практически в 100% случаев при контакте с зараженным. Парламентарий предупредила, что инфекция тяжело переносится и может сделать человека инвалидом и даже привести к летальному исходу.

Роспотребнадзор ранее объявил о так называемой подчищающей вакцинации от кори 3 апреля. Сделать прививку приглашают всех, кто не переболел и не прививался, особенно трудовых мигрантов, которые часто совершают поездки за рубеж и могут привезти болезнь в Россию.