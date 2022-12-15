В Госдуме объяснили, как быть со штрафами за разметку во время снегопада Депутат Госдумы Пахомов: штраф за разметку во время снегопада можно обжаловать если нарушения не видно на камеру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если при фотофиксации не видно факта нарушения автомобилистом ПДД, то его можно обжаловать без оплаты штрафа, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Таким образом он ответил на вопрос, как быть со штрафами, выписанными водителям, если те из-за снегопада нарушили разметку.

Москву накрыли аномальные осадки. Из-за того, что разметку на дороге не видно, а камеры работают в автоматическом режиме, то соответственно и штрафы приходить не должны. На любой парковке есть знаки, подтверждающие разметку. Там, где запрещено парковаться они тоже есть, — заявил он.

Пахомов добавил, что также есть неясности в работе самих эвакуаторов. Эвакуировать транспорт могут и по причине уборки улиц, при условии, что автомобиль мешает спецтехнике.

14 декабря утренние пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада. По данным столичного Дептранса, заторы наблюдались на Третьем транспортном кольце, Варшавском, Каширском, Ленинградском, Ярославском, Можайском шоссе, Волгоградском проспекте, Профсоюзной улице и проспекте Мира. Также высокая загруженность фиксировалась на северо-западе, юго-востоке и востоке МКАД.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, высота сугробов в столице и в Подмосковье достигла 19 и 26 сантиметров соответственно. Он отметил, что за сутки в столичном регионе выпало 20–25% суточной нормы осадков.