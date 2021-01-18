В Госдуме разработан законопроект, определяющий статус апартаментов

https://static.news.ru/photo/a97c643a-5986-11eb-8119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском законодательстве вскоре может появиться понятие «многофункциональное здание». Таким образом депутаты и сенаторы Госдумы хотят дать определение апартаментам.

Соответствующий законопроект предлагает ввести это понятие наряду с жилыми и нежилыми зданиями, а также офисными помещениями. Он также предлагает определить порядок обслуживания помещений в многофункциональном здании, взимания платы за коммунальные услуги, особенности долевого участия при строительстве таких объектов, регистрации собственников в апартаментах, работы управляющих компаний и многое другое. Об этом рассказал один из разработчиков законопроекта, глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, сообщает ТАСС.

Мы предлагаем узаконить уже действующие объекты строительства и разработать правовые основания для подобных объектов, которые будут строиться в будущем. Законопроект не запрещает строительство таких объектов, — цитирует его агентство.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что Минстрой при присвоении статуса жилого помещения апартаментам намерен применить избирательный подход.

По его словам, у ведомства нет задачи признать все объекты, «мало-мальски адаптированные для проживания», полноценными жилыми помещениями. Министерство даст статус жилья только тем помещениям, где есть все инженерные и социальные удобства и соблюдаются нормы безопасности, писал NEWS.ru.