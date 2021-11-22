В Госдуме раскритиковали запрет упоминать национальность преступников

Закон о запрете упоминать в СМИ национальность совершивших преступления вызовет слухи, а также дезориентирует общественность и правоохранительные органы. Такое мнение в разговоре с «Радио 1» выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он считает, что лишать людей информации в таком вопросе, как преступление, не стоит.

Мотивы людей, которые предлагают не упоминать (национальность преступников. — NEWS.ru), понятны. Но, скрывая информацию, мы, во-первых, порождаем волну слухов, а во-вторых, дезориентируем не только общественное мнение, но и правоохранительные органы, которые в духе этого предложения совершенно запутаются, в том числе и в проведении профилактических мер. Изъятие информации в таком деле, как совершение преступления, ни к чему хорошему не приведёт, — сказал Затулин.

Он добавил, что для некоторых народов замалчивание национальности причастных к преступлениям может «прослужить плохую службу», так как в этом случае внутри них не будут перевоспитывать некоторых представителей нации. Затулин считает, такой закон приведёт к тому, что «все будут уходить от ответственности в этом вопросе».

Ранее политик Максим Шевченко заявил, что запрет на указание в СМИ национальности преступников — это недопустимое вторжение в свободу слова журналистов. По его мнению, с тем же успехом можно не упоминать и национальность преступников, ответственных за холокост.

Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить публикацию в СМИ информации о национальности правонарушителей. Запрет этот поддержал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Вопрос об упоминании в прессе национальности преступников поднялся после ряда драк в Москве с участием выходцев с Кавказа и из Средней Азии.