В Госдуме раскритиковали призывы вернуться к советскому образованию Депутат Сипягин призвал не копировать образование из советского прошлого

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Владимир Сипягин

Мыслить категориями «возврат к советскому образованию» — некорректно, потому что эта модель не существует уже более 30 лет, к тому же действовала она в условиях нерыночной экономики. Об этом NEWS.ru заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.

Современная экономическая система России далека от совершенства, но имеет множество преимуществ перед советскими стандартами. Например, на полках мы видим разнообразие товаров, имеем свободу выбора работы, возможность повышать свое материальное благосостояние за счет создания собственного бизнеса, — рассказал Сипягин.

Парламентарий, в связи с этим подчеркнул, что в РФ нужна «самостоятельная современная образовательная модель, а не заимствования из иностранного опыта или советского прошлого».

Также Владимир Сипягин напомнил, что в СССР существовало обязательное распределение выпускников вузов на работу, а также жесткое регулирование рынка труда, в котором были специфические правила продвижения по карьерной лестнице, например, наличие партбилета, была слабая материальная мотивация, потому что на многих должностях зарплаты были одинаково низкими.

Ранее заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров заявил, что воссоздать советское образование в деталях не удастся, но можно взять его некоторые позитивные черты. Он считает, что стоит использовать современные возможности, опираясь на опыт отечественных педагогов. По его словам, резко отменять ЕГЭ нельзя, так как это травмирует детей.